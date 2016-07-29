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    У базы "Инджирлик" в Турции cостоялась акция протеста

    Активисты скандировали антиамериканские лозунги

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Активисты молодежной ассоциации Анадолу провели акцию протеста у авиабазы "Инджирлик" на юге Турции, в ходе которой обвинили США в причастности к попытке переворота, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

    Активисты скандировали антиамериканские лозунги и призвали граждан страны присоединиться к подобным акциям.

    Авиабаза "Инджирлик" расположена в провинции Адана на юге Турции. Она используется ВВС США и Турции, ее деятельность регулируется Договором о военном и экономическом сотрудничестве двух стран.

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