У базы "Инджирлик" в Турции cостоялась акция протеста

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Активисты молодежной ассоциации Анадолу провели акцию протеста у авиабазы "Инджирлик" на юге Турции, в ходе которой обвинили США в причастности к попытке переворота, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Активисты скандировали антиамериканские лозунги и призвали граждан страны присоединиться к подобным акциям.

Авиабаза "Инджирлик" расположена в провинции Адана на юге Турции. Она используется ВВС США и Турции, ее деятельность регулируется Договором о военном и экономическом сотрудничестве двух стран.

