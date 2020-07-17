О нас
Report Georgia

У 60% жителей Москвы создан коллективный иммунитет к COVID-19

У 60% жителей Москвы создан коллективный иммунитет к COVID-19 Мэр Москвы: Мы сгладили  пик, растянули процесс на три месяца
В регионе
17 июля 2020 г. 14:29
У 60% жителей Москвы создан коллективный иммунитет к COVID-19

В Москве уже 60% жителей обладают коллективным иммунитетом от коронавируса. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

"И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения", - заявил мэр.

Собянин считает оправданным сравнение Москвы с Нью-Йорком.

"При этом у них процесс прошел за месяц, и здравоохранение не справилось с нагрузкой, а мы сгладили  пик, растянули процесс на три месяца", - подчеркнул градоначальник российской столицы.

Нью-Йорк стал центром эпидемии коронавируса в США. В худшие дни здесь за сутки умирали более 700 человек, более 3 тысяч попадали в больницы. Всего в городе Нью-Йорк от коронавируса, по данным на 16 июля, скончались 18 754 человек, еще порядка 4,6 тысячи смертей требуют дополнительной проверки. В Москве, по данным на 17 июля, всего от COVID умер 4 271 человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Moskva sakinlərinin 60%-də COVID-19-a qarşı kollektiv immunitet yaranıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Иран зафиксировал около 2,4 тысячи новых случаев коронавируса
Иран зафиксировал около 2,4 тысячи новых случаев коронавируса
17 июля 2020 г. 14:17
Песков назвал сходство между Путиным и Эрдоганом
Песков назвал сходство между Путиным и Эрдоганом
17 июля 2020 г. 13:34
Соцопрос: 73% грузин доверяют Азербайджану
Соцопрос: 73% грузин доверяют Азербайджану
17 июля 2020 г. 13:14
В России объявили внезапную проверку войск
В России объявили внезапную проверку войск
17 июля 2020 г. 11:49
В Армении число зараженных COVID-19 превысило 34 тыс.
В Армении число зараженных COVID-19 превысило 34 тыс.
17 июля 2020 г. 11:24
В Грузии число заболевших COVID-19 достигло 1 010
В Грузии число заболевших COVID-19 достигло 1 010
17 июля 2020 г. 10:22
В Турции число жертв пандемии достигло 5 440 
В Турции число жертв пандемии достигло 5 440 
16 июля 2020 г. 22:04
Грузия откроет границы для иностранцев-фрилансеров
Грузия откроет границы для иностранцев-фрилансеров
16 июля 2020 г. 18:35
Число заразившихся COVID-19 в России превысило 750 тысяч
Число заразившихся COVID-19 в России превысило 750 тысяч
16 июля 2020 г. 11:41
В Грузии число случаев COVID-19 достигло 1 006
В Грузии число случаев COVID-19 достигло 1 006
16 июля 2020 г. 10:41

Последние новости

15:57
ФотоРашад Садыгов назначен главным тренером клуба "Зиря" Футбол
15:53
Как Турция привлекает туристов в условиях пандемии? Туризм
15:40
Содокладчики ПАСЕ выступили с заявлением в связи с военной провокацией Армении Нагорно-карабахский конфликт
15:29
Госслужба по мобилизации: Зарегистрировано около 8 500 добровольцев Армия
14:58
Экс-участники Beatles записали новую совместную песню Искусство
14:58
ГЭЦ: В экзаменах 23-24 июля примут участие около 60 тыс. человек Наука и образование
14:52
Украина призвала Россию признать свою ответственность в деле MH17 Другие страны
14:47
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Экология
14:43
TAP будет готов к операциям осенью Энергетика
14:40
ФотоИсмаил Демир: Наша оборонная промышленность всегда в распоряжении Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт
14:29
У 60% жителей Москвы создан коллективный иммунитет к COVID-19 В регионе
14:17
Иран зафиксировал около 2,4 тысячи новых случаев коронавируса В регионе
14:13
Пресс-секретарь BNA вылечился от коронавируса Инфраструктура
14:11
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело против армянских военнослужащих Происшествия
13:58
Додон надеется, что Армения и Азербайджан сядут за стол переговоров Нагорно-карабахский конфликт
Вся новостная лента