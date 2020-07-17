У 60% жителей Москвы создан коллективный иммунитет к COVID-19

Мэр Москвы: Мы сгладили пик, растянули процесс на три месяца

В Москве уже 60% жителей обладают коллективным иммунитетом от коронавируса. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

"И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения", - заявил мэр.

Собянин считает оправданным сравнение Москвы с Нью-Йорком.

"При этом у них процесс прошел за месяц, и здравоохранение не справилось с нагрузкой, а мы сгладили пик, растянули процесс на три месяца", - подчеркнул градоначальник российской столицы.

Нью-Йорк стал центром эпидемии коронавируса в США. В худшие дни здесь за сутки умирали более 700 человек, более 3 тысяч попадали в больницы. Всего в городе Нью-Йорк от коронавируса, по данным на 16 июля, скончались 18 754 человек, еще порядка 4,6 тысячи смертей требуют дополнительной проверки. В Москве, по данным на 17 июля, всего от COVID умер 4 271 человек.