У 26-летнего ереванца нашли более 80 пакетиков с марихуаной и метамфетамином

Правоохранители задержали 26-летнего жителя Еревана, у которого обнаружили 11 пакетиков с наркотиками.

Правоохранители задержали 26-летнего жителя Еревана, у которого обнаружили 11 пакетиков с наркотиками.

Как передает Report , об этом сообщает Следственный комитет Армении.

По материалам дела, 8 июля, в районе 10:40, в сквере имели Татула Крпеяна в ереванском районе Нор-Норк, правоохранители задержали молодого человека. При обыске у него нашли 10 пакетиков из липкой ленты, в которых было спрятано вещество, напоминающее марихуану (пять пакетов – весом в 6,59 грамма, еще пять – по 6,45), а также еще один пакетик весом в 0,24 грамма с кристаллическим веществом. Экспертиза выяснила, что 4 из указанных 10 пакетах находилась марихуана, а в 11-м – метамфетамин. У задержанного был также найден складной нож.

При обыске в его квартире было обнаружено еще 72 подобных пакетика, а на домашних предметах – засохшие желто-зеленые следы. Был также найден предмет, напоминающий дубинку.

Молодому человеку предъявлено обвинение в наркоторговле. Суд удовлетворил ходатайство о его аресте. Следствие продолжается.