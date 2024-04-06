У 18 жителей подтопленного Орска выявлен норовирус

Роспотребнадзор выявил норовирус в пробах 18 жителей подтопленного Орска, которые обратились к врачам за помощью.

Роспотребнадзор выявил норовирус в пробах 18 жителей подтопленного Орска, которые обратились к врачам за помощью.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщается в телеграм-канале регионального Минздрава в субботу.

Из них 8 госпитализировано, остальные получают амбулаторное лечение.

Состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное.

Отмечается, что при лабораторном исследовании биоматериала от заболевших и при исследовании воды выявлен норовирус (один из разновидностей энтеровирусов, и является возбудителем острой кишечной инфекции) второго типа.

В пятницу, 5 апреля, в Орске прорвало введенную в 2010 году защитную насыпную дамбу. По последним данным, в Орске подтоплено более 2,4 тыс. жилых домов и свыше 3 тыс. придомовых территорий.