О нас

У 18 жителей подтопленного Орска выявлен норовирус

У 18 жителей подтопленного Орска выявлен норовирус Роспотребнадзор выявил норовирус в пробах 18 жителей подтопленного Орска, которые обратились к врачам за помощью.
В регионе
6 апреля 2024 г. 17:40
У 18 жителей подтопленного Орска выявлен норовирус

Роспотребнадзор выявил норовирус в пробах 18 жителей подтопленного Орска, которые обратились к врачам за помощью.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщается в телеграм-канале регионального Минздрава в субботу.

Из них 8 госпитализировано, остальные получают амбулаторное лечение.

Состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное.

Отмечается, что при лабораторном исследовании биоматериала от заболевших и при исследовании воды выявлен норовирус (один из разновидностей энтеровирусов, и является возбудителем острой кишечной инфекции) второго типа.

В пятницу, 5 апреля, в Орске прорвало введенную в 2010 году защитную насыпную дамбу. По последним данным, в Орске подтоплено более 2,4 тыс. жилых домов и свыше 3 тыс. придомовых территорий.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Югре впервые за 100 лет температура воздуха достигла почти плюс 12 градусов
В Югре впервые за 100 лет температура воздуха достигла почти плюс 12 градусов
6 апреля 2024 г. 15:42
Украина планирует произвести более 2 млн БПЛА в этом году
Украина планирует произвести более 2 млн БПЛА в этом году
6 апреля 2024 г. 15:34
СМИ: В партии Пашиняна разочарованы результатами встречи в Брюсселе
СМИ: В партии Пашиняна разочарованы результатами встречи в Брюсселе
6 апреля 2024 г. 14:40
Литва передала Украине бронетранспортеры М-577
Литва передала Украине бронетранспортеры М-577
6 апреля 2024 г. 14:06
В Ростовской области произошел подрыв трубопровода, загрузка танкеров остановлена
В Ростовской области произошел подрыв трубопровода, загрузка танкеров остановлена
6 апреля 2024 г. 13:40
В Беларуси вводятся смс-повестки в армию
В Беларуси вводятся смс-повестки в армию
6 апреля 2024 г. 12:46
Токаев: В десяти областях Казахстана объявили ЧС из-за масштабных паводков
Токаев: В десяти областях Казахстана объявили ЧС из-за масштабных паводков
6 апреля 2024 г. 12:22
В Иране задержали планировавших 10 апреля теракты членов ИГ
В Иране задержали планировавших 10 апреля теракты членов ИГ
6 апреля 2024 г. 12:11
В Орске в зоне затопления после прорыва дамбы нашли тела трех человек
ВидеоВ Орске в зоне затопления после прорыва дамбы нашли тела трех человек
6 апреля 2024 г. 11:17
Глава Минздрава Армении допрошена в рамках ковидного дела
Глава Минздрава Армении допрошена в рамках "ковидного дела"
6 апреля 2024 г. 10:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi