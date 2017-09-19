Тюркский Совет намерен получить статус наблюдателя в ОИС

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Тюркского Совета Рамиль Гасанов провел встречу с постоянным наблюдателем Организации Исламского Сотрудничества при ООН Агшином Мехдиевым.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Тюркского Совета, стороны обсудили текущее состояние сотрудничества между двумя структурами.

Р.Гасанов предоставил информацию о деятельности Тюркского Совета и отметил важность еще большего развития отношений с ОИС. Он отметил, что организация приложит больше усилий в будущем для получения статуса наблюдателя в ОИС.

В свою очередь, А.Мехдиев заявил о готовности оказать поддержку совместным проектам, которые могут быть реализованы организациями в будущем.