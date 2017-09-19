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    Тюркский Совет намерен получить статус наблюдателя в ОИС

    Генеральный секретарь Тюркского Совета провел встречу с постоянным наблюдателем Организации Исламского Сотрудничества при ООН

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Тюркского Совета Рамиль Гасанов провел встречу с постоянным наблюдателем Организации Исламского Сотрудничества при ООН Агшином Мехдиевым.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Тюркского Совета, стороны обсудили текущее состояние сотрудничества между двумя структурами.

    Р.Гасанов  предоставил информацию о деятельности Тюркского Совета и отметил важность еще большего развития отношений с ОИС. Он отметил, что организация приложит больше усилий в будущем для получения статуса наблюдателя в ОИС.

    В свою очередь, А.Мехдиев заявил о готовности оказать поддержку совместным проектам, которые могут быть реализованы организациями в будущем.

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