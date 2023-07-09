Тысячи пациентов в Армении лишились паллиативной медицинской помощи - СТАТИСТИКА

Паллиативная помощь - это право человека на достойную жизнь без боли до конца. Ее основная задача - купирование боли и других тягостных симптомов, качественный уход, а также социальная, психологическая и духовная поддержка пациента и его близких. Однако в

Паллиативная помощь - это право человека на достойную жизнь без боли до конца. Ее основная задача - купирование боли и других тягостных симптомов, качественный уход, а также социальная, психологическая и духовная поддержка пациента и его близких. Однако в Армении доступна паллиативная помощь далеко не всем.

Как передает Report, в двух областях - Шираке и Лори - такие услуги не предоставляются вовсе, в ряде других - часть услуг платная.

По данным Рипсиме Мартиросян, основателя фонда "Энаран", осуществляющего защиту интересов и прав больных раком, а также проводившего кампанию по информированию общественности о паллиативной помощи, в Армении действует 31 учреждение и службы, которые предоставляют подобные услуги на платной и бесплатной основе.

"Учитывая численность населения этих двух областей (Ширак - 230,5 тыс. человек и Лори - 211,6 тыс. человек), возникает вопрос, что там мешает помогать смертельно больным людям. Либо местные медцентры не хотят этим заниматься, либо проблема в трудностях, связанных с лицензированием. Последнее маловероятно, поскольку в других областях эту помощь оказывают", - отметила она.

Главврач медцентра "Гюмри" Армен Хачатрян в беседе с корреспондентом Sputnik Армения пояснил, что на данный момент больница не может предоставлять эту услугу, поскольку в области нет и никогда не было ни соответствующих кадров, ни инфраструктуры.

"В первую очередь необходимо решить вопрос помещения, также надо получить лицензию и подготовить кадры. Это очень сложно и затратно", - отметил он.

Sputnik Армения запросил данные у Минздрава относительно того, жители каких областей могут получать паллиативную помощь, какие услуги предоставляются в рамках госзаказа и сколько человек нуждаются в этой помощи, однако ведомство данные не предоставило, отметив, что такая статистка не ведется.

Но данные есть у фонда "Энаран", который посчитал, что ежедневно в Армении в паллиативной помощи нуждаются 3600 пациентов. Причем 40% (1440 человек) - больны раком, и лишь 500 из них живут в Ереване, остальные - в областях, что усложняет доступ к паллиативной помощи. В среднем ежедневно 3370 человек (93,7% нуждающихся в паллиативной помощи) мучаются от боли.

"Многие в Армении считают, что если болезнь неизлечима, то она должна протекать с невыносимыми болями и страданиями. Между тем, благодаря эффективному обезболиванию и паллиативной помощи можно жить без таких мучений", - рассказала глава фонда Рипсиме Мартиросян.

По ее словам, современная паллиативная медицина предлагает широкий выбор обезболивающих препаратов, но зачастую для борьбы с болью необходимы опиоиды. Но, как выяснилось, проблема в Армении связана не столько с их доступностью, сколько с неинформированностью населения. Многие отказываются от приема лекарств из страха получить наркозависимость.

Слова Мартиросян подтверждают и полученные из Минздрава данные. В беседе с корреспондентом Sputnik Армения там сообщили, что Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН) ООН в прошлом году утвердил для Армении квоту на опиоиды в размере 12,5 кг, однако использовано было лишь 2 кг.

Кроме цифр, есть живой пример. Скончавшаяся на днях 80-летняя жительница Гюмри Л.К. мучилась от боли несколько месяцев, однако не принимала никаких препаратов и не получала необходимой помощи.

"Члены ее семьи живут за границей, и они организовали уход за ней. Однако женщина не столько нуждалась в уходе, сколько в обезболивании, до нее буквально невозможно было дотронуться. Если бы действовал паллиативный центр, однозначно ее уход был бы менее болезненным", - рассказала родственница усопшей Карине Карапетян.