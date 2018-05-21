Тысячи этнических туркмен из-за боевых действий покинули афганские села на границе с Туркменистаном

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Жители приграничных провинций Афганистана, в том числе на севере страны, из-за вооруженных столкновений в регионе массово покидают свои дома. Как сообщает Report со ссылкой на CA-NEWS, об этом заявил депутат местного собрания провинции Кундуз Саид Эседулла Садат.

По его словам, в настоящее время только в районе Калайзал 86 сел захвачены боевиками.

"Талибан захватил 86 сел в Калайзале. На их территории правительственные силы были вытеснены Талибаном", - сообщил региональный чиновник.

Наступление боевиков в Кундузе, а также других приграничных регионах Афганистана началось в середине апреля. С тех пор, местные жители, среди которых немало семей этнических туркмен были вынуждены бежать, бросив свое имущество, многие из них находятся в бедственном положении.

Накануне сообщалось о столкновениях правительственных сил с вооруженными группировками в приграничных с Туркменистаном провинциях Фарьяп и Джовузжан.