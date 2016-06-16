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    Тысячи бизнес-субъектов в Армении прекращают деятельность

    Представители власти Армении опровергают информацию об этом

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ За прошедший год в Армении количество юридических лиц-клиентов банков сократилось более чем на 3100. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в данных Центробанка Армении. 

    "Согласно опубликованному ЦБ докладу "Финансовая система Армении: развитие, контроль, регулирование", за прошедший год "количество юридических лиц-клиентов банков сократилось на 4.1% и составило 76.4 тысячи", - пишут армянские СМИ.

    Представители власти Армении опровергают информацию об этом. 

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