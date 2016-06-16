Тысячи бизнес-субъектов в Армении прекращают деятельность

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ За прошедший год в Армении количество юридических лиц-клиентов банков сократилось более чем на 3100.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в данных Центробанка Армении.

"Согласно опубликованному ЦБ докладу "Финансовая система Армении: развитие, контроль, регулирование", за прошедший год "количество юридических лиц-клиентов банков сократилось на 4.1% и составило 76.4 тысячи", - пишут армянские СМИ.

Представители власти Армении опровергают информацию об этом.