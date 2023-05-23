Тяжелое ДТП в Тыве, погибли шесть человек

В Кызылском районе Республики Тыва РФ произошло тяжелое ДТП.

В Кызылском районе Республики Тыва РФ произошло тяжелое ДТП.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила прокуратура республики.

"По предварительным данным, на месте происшествия погибли пять человек и двое находятся в тяжелом состоянии", - говорится в распространенном сообщении.

Позже стало известно о еще одном погибшем. "Число жертв в ДТП в Кызылском районе Тывы увеличилось до шести человек. По-прежнему, двое человек остаются в тяжелом состоянии", - пояснили в ведомстве.

По данным ведомства, авария произошла на 80-м км автодороги Р-257 недалеко от арбана Оттук-Даш Кызылского района Республики Тыва.