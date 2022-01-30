Тяжелое ДТП в Турции, пострадали 10 полицейских

В Турции 10 полицейских пострадали при дорожно-транспортном происшествии.

В Турции 10 полицейских пострадали при дорожно-транспортном происшествии.

Как передает Report, об этом написал в своем Twitter-аккаунте министр внутренних дел Сулейман Сойлу.

"Желаю здоровья нашим героическим полицейским, которые получили ранения в результате тяжелого ДТП".

Отметим, что в турецкой провинции Стамбул произошла авария с участием микроавтобуса.

Согласно информации, транспортное средство, перевозившее сотрудников полиции в аэропорт Стамбула, перевернулось из-за гололеда на дороге и сильного тумана.

В результате инцидента пострадали 10 сотрудников полиции. Состояние двух из них оценивается как тяжелое.

На место происшествия направлены сотрудники полиции, жандармерии, пожарные и медицинские бригады.