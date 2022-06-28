Тяжелое ДТП в Турции, есть погибший и раненые

В Турции произошло дорожно-транспортное происшествие.

В Турции произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, инцидент зафиксирован в районе Кастамону.

Так, пассажирский автобус, следовавший в направлении Коньи, потерял управление. В результате транспортное средство сошло с дороги.

По предварительным данным водитель автобуса погиб, еще 19 человек получили пострадали.

Раненые были госпитализированы. Один из них находится в критическом состоянии.

Причиной ДТП стала скользкая дорога в дождливую погоду.

По факту ведется расследование.