Тяжелое ДТП в Турции, есть погибший и раненые

В Турции произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Report со ссылкой на Haber Global, инцидент зафиксирован в районе Кастамону.
Так, пассажирский автобус, следовавший в направлении Коньи, потерял управление. В результате транспортное средство сошло с дороги.
По предварительным данным водитель автобуса погиб, еще 19 человек получили пострадали.
Раненые были госпитализированы. Один из них находится в критическом состоянии.
Причиной ДТП стала скользкая дорога в дождливую погоду.
По факту ведется расследование.