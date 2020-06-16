Тяжелое ДТП в Турции, 5 погибших и 3 раненых - ФОТО

В Турции произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", инцидент зафиксирован в Эрзинджане.

В результате падения микроавтобуса в озеро Гарасу, погибло, включая водителя пять человек, еще трое получили различные телесные повреждения.

По предварительной информации, водитель потерял управление транспортным средством.

На место происшествия были вызваны водолазы и аварийно-спасательные службы. Тела были извлечены из воды, а раненые доставлены в больницу.

Сообщается, что среди погибших два ребенка.