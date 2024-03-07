Тяжелое ДТП в Саратовской области РФ, есть погибшие и раненые

Три человека погибли, еще пять пострадали в результате столкновения трех машин в Петровском районе Саратовской области России.

Три человека погибли, еще пять пострадали в результате столкновения трех машин в Петровском районе Саратовской области России.

Как передает Report, об этом ТАСС заявили в областной службе спасения.

"В 01:36 в службу "112" поступило сообщение о том, что в Петровском районе вблизи деревни Тарумовка произошло столкновение двух минивэнов и легкового автомобиля Лада - Гранта. В результате ДТП три человека погибли и пять пострадали. Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокируют тела погибших из легкового автомобиля", - сообщили в облслужбе.

В региональном управлении ГИБДД уточнили, что всех пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства случившегося устанавливаются.