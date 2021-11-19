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Тяжелое ДТП в Санкт-Петербурге, погибли три человека

Тяжелое ДТП в Санкт-Петербурге, погибли три человека Три человека погибли в результате столкновения легковой Toyota и Lada на 5 км Зеленогорского шоссе в Курортном районе Санкт-Петербурга. Двоих выживших пассажиров доставили в больницу, полиция начала проверку по факту ДТП.
В регионе
19 ноября 2021 г. 01:18
Тяжелое ДТП в Санкт-Петербурге, погибли три человека

Три человека погибли в результате столкновения легковой Toyota и Lada на 5 км Зеленогорского шоссе в Курортном районе Санкт-Петербурга. Двоих выживших пассажиров доставили в больницу, полиция начала проверку по факту ДТП.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

"В результате ДТП водитель Toyota в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу, его пассажир, неустановленный мужчина, от полученных телесных повреждений скончался. Водитель и пассажир Lada также получили смертельные травмы. Еще один пассажир Lada, 32-летний мужчина, в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу", - сказали в пресс-службе.

Предположительно 43-летний водитель Toyota, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем Lada Granta под управлением 64-летнего водителя с последующим съездом в правый кювет.

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Версия на азербайджанском языке Sankt-Peterburq şəhərində ağır yol qəzasında üç nəfər ölüb

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