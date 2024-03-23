Тяжелое ДТП в Казахстане, погибли четыре человека

На 336-м километре автодороги Алматы - Оскемен в Жетысуской области Казахстана в результате аварии с участием двух автомобилей Lada Priora и Toyota Windom погибли четыре человека и пятеро госпитализированы.

На 336-м километре автодороги Алматы - Оскемен в Жетысуской области Казахстана, в результате аварии с участием двух автомобилей Lada Priora и Toyota Windom погибли четыре человека и пятеро госпитализированы.

Как передает Report со ссылкой на Zakon.kz, по информации полиции, водитель Lada Priora, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомашиной Toyota Windom. В результате ДТП водитель автомашины Lada Priora, двое его пассажиров, а также один пассажир автомашины Toyota Windom скончались на месте. Пятеро пострадавших транспортированы в районную больницу. Обстоятельства ДТП, личности погибших и пострадавших выясняются.