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Тяжелое ДТП в Казахстане, погибли четыре человека

Тяжелое ДТП в Казахстане, погибли четыре человека На 336-м километре автодороги Алматы - Оскемен в Жетысуской области Казахстана в результате аварии с участием двух автомобилей Lada Priora и Toyota Windom погибли четыре человека и пятеро госпитализированы.
В регионе
23 марта 2024 г. 08:38
Тяжелое ДТП в Казахстане, погибли четыре человека

На 336-м километре автодороги Алматы - Оскемен в Жетысуской области Казахстана, в результате аварии с участием двух автомобилей Lada Priora и Toyota Windom погибли четыре человека и пятеро госпитализированы.

Как передает Report со ссылкой на Zakon.kz, по информации полиции, водитель Lada Priora, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомашиной Toyota Windom. В результате ДТП водитель автомашины Lada Priora, двое его пассажиров, а также один пассажир автомашины Toyota Windom скончались на месте. Пятеро пострадавших транспортированы в районную больницу. Обстоятельства ДТП, личности погибших и пострадавших выясняются.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda ağır yol qəzası olub, 4 nəfər ölüb

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