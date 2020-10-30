Тяжелое ДТП в Грузии, множество погибших

В результате дорожно-транспортного происшествия в ночь на 30 октября вблизи города Гори погибли пять и пострадали 11 пассажиров микроавтобуса

В результате дорожно-транспортного происшествия в ночь на 30 октября вблизи города Гори погибли пять и пострадали 11 пассажиров микроавтобуса.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает МВД Грузии.

"Грузовой автомобиль "Даф" с турецкими номерами на 77-м км центральной автомагистрали Тбилиси - Сенаки - Леселидзе врезался в пассажирский микроавтобус. На месте погибли пять пассажиров микроавтобуса, а 11 получили повреждения различной степени", - уточнили полицейские.

В МВД республики возбуждено уголовное дело. По информации местных СМИ, в микроавтобусе находились сторонники оппозиционной партии "Единое национальное движение" из региона Самегрело участвовавшие накануне вечером в акции в Тбилиси и возвращавшиеся домой.