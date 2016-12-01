Тяжело ранивший солдата офицер все еще не свободе

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Обвиняемый в нанесении тяжелого огнестрельного ранения военнослужащему Альберту Даллакяну старший лейтенант Аваг Наапетян все еще на свободе и продолжает службу.

Как передает Report, об этом сообщает NEWS.am.

По информации NEWS.am, Аваг Наапетян дал признательные показания и заявил, что стрелял не умышленно. Исходя из этого, следователь принял решение не арестовывать офицера.

Отметим, что Аваг Наапетян ни разу не навестил раненного им солдата. Инцидент произошел в июне текущего года.