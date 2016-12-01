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    Тяжело ранивший солдата офицер все еще не свободе

    Аваг Наапетян ни разу не навестил раненного им солдата

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Обвиняемый в нанесении тяжелого огнестрельного ранения военнослужащему Альберту Даллакяну старший лейтенант Аваг Наапетян все еще на свободе и продолжает службу.

    Как передает Report, об этом сообщает NEWS.am.

    По информации NEWS.am, Аваг Наапетян дал признательные показания и заявил, что стрелял не умышленно. Исходя из этого, следователь принял решение не арестовывать офицера.

    Отметим, что Аваг Наапетян ни разу не навестил раненного им солдата. Инцидент произошел в июне текущего года.

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