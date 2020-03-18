Творчество Вагифа Мустафазаде - непревзойденное духовное наследие

16 марта выдающемуся азербайджанскому композитору, пианисту, основоположнику музыкального направления джаз-мугам Вагифу Мустафазаде исполнилось бы 80 лет.

Грузинское бюро Report совершило небольшой экскурс в творчество виртуозного музыканта, окинув взглядом грузинский период его жизни.

При подготовке статьи использовались материалы газеты "Молодежь Грузии" за 1980 год, бережно хранимые в архиве Национальной парламентской библиотеки. В статье приведены фотографии из фотоархива библиотеки.

Весомый вклад в грузинскую джазовую музыку

Окончив Бакинское музыкальное училище им. Асафа Зейналлы, Вагиф Мустафазаде перебрался в 1965 году в Тбилиси. В 1966 и 1967 годах он представлял Грузию на джазовых фестивалях в Таллине, где дважды удостаивался Гран-при. Спустя некоторое время он по приглашению грузинских музыкантов вернулся в Грузию, где основал и возглавил вокально-инструментальный ансамбль "Орера". Однако самым первым музыкальным коллективом, созданным Вагифом Мустафазаде, было джаз-трио "Кавказ" при Государственной филармонии Грузии.

Мустафазаде производит фурор на джазовом фестивале "Тбилиси-78", проводившемся по инициативе контрабасиста Тамаза Курашвили, изъявившего желание выступать в трио с Вагифом Мустафазаде. На фестивале Мустафазаде заслуженно признают лучшим пианистом.

Описывая знакомство с ним, Т.Курашвили отмечал: "Его пригласили в "Ореру" концертмейстером. До знакомства с ним я даже не представлял, что джазовая музыка может так звучать. Едва познакомившись, мы тут же сдружились. Однажды я спросил Вагифа, сколько времени потребуется, чтобы научиться играть на фортепияно, на что он ответил - не менее двух лет. Мы работали вместе вплоть до его скоропостижной смерти".

Гармония азербайджанского и грузинского мастеров джаза

Совместному творчеству В.Мустафазаде и Т.Курашвили посвящена статья "Гармония мастеров", опубликованная в номере газеты "Молодежь Грузии" от 29 апреля 1980 года. В статье говорится: "... За последние несколько лет творческий союз пианиста Вагифа Мустафазаде и контрабасиста Тамаза Курашвили выдался на редкость плодотворным. В частности, на Всесоюзном джазовом фестивале "Тбилиси-78" оба музыканта продемонстрировали единство идеального исполнения, порывов к джазовому творчеству, взглядов и вкусов. Как известно, джазовым партнерам важно понимать и чувствовать друг друга. Взаимопонимание, взаимоуважение исполнительских и стилистических особенностей друг друга, умение считаться с партнером обусловили успех совместных выступлений азербайджанского пианиста и грузинского контрабасиста... Оба снискали любовь джазменов и знатоков джаза и огромное уважение влиятельных зарубежных критиков".

Автор отмечает, что спустя месяц после кончины Вагифа Мустафазаде Всесоюзная фирма грампластинок "Мелодия" выпустила музыкальный альбом под названием "Вагиф Мустафазаде - джазовые композиции", в который вошли 17 музыкальных произведений джазмена: "Музыканты получили прекрасный подарок: перед ними раскинулась изящная, блистательная и оригинальная джазовая панорама, проникнутая глубоким смыслом и виртуозной импровизацией".

Продолжатель традиций классического джаза

В статье подчеркивается, что вошедшие в альбом композиции воплощают в себе вклад В.Мустафазаде в развитие оригинального советского джаза: "Только ему удалось блистательно выразить посредством джаза глубину фольклора и национальной музыки. В этом смысле особого внимания заслуживают композиции "Мугам", "Любимые интонации", "Концерт №2", "Гара гашин высмэси" ("Сурьма для черных бровей"). Наряду с этим, композитор и пианист продолжал классические джазовые традиции. Подлинными образцами джазового творчества являются его композиции "В ожидании Азизы" и "Рига в июне", удостоенные Гран-при международного фестиваля "Монако-79"".

Повествуя о виртуозном исполнительском мастерстве В.Мустафазаде, автор писал: "Чем сложнее были пассажи, тем легче давались они виртуозному пианисту".

В статье под заголовком "Песня, которая не умолкает", опубликованной на страницах газеты "Молодежь Грузии" от 30 декабря 1980 года, с горечью и глубокой скорбью говорится о скоропостижной кончине неподражаемого Вагифа Мустафазаде и вечере памяти, организованном в Тбилиси. "Увы, Вагифу Мустафазаде не удалось продолжить и развить композиторское и исполнительское творчество. В декабре прошлого года жизнь талантливого музыканта внезапно оборвалась", - сокрушался автор.

Непревзойденное духовное наследие

Говоря о достижениях пианиста, автор статьи отмечал: "Именно ему, - пианисту, покинувшему этот бренный мир в самом расцвете творческих сил, удалось воплотить в советском джазе подлинную национальную музыку на основе международных канонов жанра. Духовное наследие азербайджанского композитора и пианиста Вагифа Мустафазаде считается беспрецедентным, высокопрофессиональным и новаторским. В композициях музыканта тесно переплетены достижения классического джаза и синтез орнаментальной восточной музыки, эмоциональный окрас, мягкие, приглушенные оттенки, приправленные щедрой гаммой радостных впечатлений!".

"Пианист покинул этот мир. Умолкнут ли переливы необыкновенных мелодий? Вовсе нет! Останется безграничное уважение к памяти Вагифа Мустафазаде", - говорится в финальном аккорде статьи.

Своим многогранным, самобытным творчеством Вагиф Мустафазаде облек себя в бессмертие. Память о нем жива, как животворящи его композиции, находящие отклик в сердцах миллионов почитателей музыки.

Отметим, Вагиф Мустафазаде родился в 1940 году в городе Баку. Смерть настигла блистательного композитора и пианиста во время гастролей в Ташкенте в 1979 году. Вагиф Мустафазаде похоронен в Баку.