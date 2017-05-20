Гостелевидение Ирана поздравило Рухани с победой на президентских выборах

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Государственное телевидение Ирана поздравило президента страны Хасана Рухани с победой на выборах. Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, согласно предварительным результатам, Рухани выиграл второй президентский срок, существенно опередив своего главного соперника Эбрахима Раиси.

По итогам обработки около 39 млн бюллетеней, Х. Рухани набирает 22,8 млн голосов. Его ближайший соперник, экс-генпрокурор Э. Раиси получил поддержку 15,4 млн иранцев.

Бывший министр Мостафа Мирсалим получил примерно 455 тыс. голосов, а бывший вице-президент Хашеми Таба - 210,5 тыс.

В общей сложности, проголосовали более 40 млн избирателей. Согласно данным министерства внутренних дел Ирана, явка на прошедших выборах была достаточно высокой и составила 70%.

56-летний Э. Раиси - который, как считается, пользуется поддержкой верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи - уже подал жалобы, заявив о нарушениях в ходе процесса голосования. В частности, он обвинил сторонников Х. Рухани в пропаганде на избирательных участках, запрещенной законом о выборах.

Х. Рухани был избран на первый президентский срок в 2013 году, пообещав покончить с международной изоляцией страны и создать свободное общество.

Через два года правительство Ирана заключило историческое соглашение с шестью мировыми державами, согласно которому Иран согласился частично свернуть ядерную программу в обмен на отмену экономических санкций.