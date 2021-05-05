Туркменские парламентарии приняли участие во встрече под эгидой ПА ОБСЕ

Представители Меджлиса Милли Генгеша по видеосвязи приняли участие во встрече, организованной Секретариатом Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Представители Меджлиса Милли Генгеша по видеосвязи приняли участие во встрече, организованной Секретариатом Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в ходе которой были обсуждены вопросы подготовки к очередной сессии данной организации, сообщает Report.

В интерактивной беседе участники встречи обсудили основную тему и повестку дня 29-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которую планируется провести в онлайн-формате в июле этого года.

В её рамках предстоит рассмотреть широкий круг вопросов, касающихся основных политических, экономических, научно-технических, экологических и гуманитарных аспектов многостороннего сотрудничества, успешно развивающегося на площадке этой авторитетной структуры, в состав которой входит более 300 парламентариев из 57 государств Европы, Азии, Северной Америки.