Туркменские парламентарии приняли участие во встрече под эгидой ПА ОБСЕ

Представители Меджлиса Милли Генгеша по видеосвязи приняли участие во встрече, организованной Секретариатом Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в ходе которой были обсуждены вопросы подготовки к очередной сессии данной организации, сообщает Report.
В интерактивной беседе участники встречи обсудили основную тему и повестку дня 29-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которую планируется провести в онлайн-формате в июле этого года.
В её рамках предстоит рассмотреть широкий круг вопросов, касающихся основных политических, экономических, научно-технических, экологических и гуманитарных аспектов многостороннего сотрудничества, успешно развивающегося на площадке этой авторитетной структуры, в состав которой входит более 300 парламентариев из 57 государств Европы, Азии, Северной Америки.