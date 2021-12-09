Туркменские эксперты изучают региональный опыт в рамках проекта ЕС

Офисы Программы развития ООН в Туркменистане и Казахстане организовали региональный семинар по оценке финансирования развития (DFA) в рамках реализации недавно запущенной платформы по Целям устойчивого развития в Центральной Азии, финансируемой Европейски

Офисы Программы развития ООН в Туркменистане и Казахстане организовали региональный семинар по оценке финансирования развития (DFA) в рамках реализации недавно запущенной платформы по Целям устойчивого развития в Центральной Азии, финансируемой Европейским Союзом.

Как передает Report, DFA широко используется для проведения общей оценки и диагностики финансового ландшафта страны для определения всех доступных и потенциальных источников финансирования, включая государственные, частные, международные и другие. Семинар был посвящен различным аспектам применения этого инструмента, а также лучшей практике других стран и потенциальные способы подхода к DFA в Туркменистане.

Национальные партнеры из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана представили свой опыт по проведению DFA и его преимущества для мониторинга и прогнозирования финансовых потоков, важных для достижения ЦУР.

Семинар проходил при поддержке международного консультанта по финансированию ЦУР Тима Стросона и экспертов из Стамбульского регионального хаба ПРООН.

Участники разобрали конкретные примеры и получили много полезной информации в процессе обмена мнениями и взаимного обучения, договорившись продолжить регулярные консультации в этом направлении.

В настоящее время четыре из пяти страновых команд ПРООН в Центральной Азии уже выполнили анализ DFA. Региональная Платформа ЦУР поддерживает усилия Туркменистана по проведению DFA. В семинаре приняли участие представители Министерства финансов и экономики Туркменистана, а также других министерств и госорганов - члены Совместной экспертной группы по финансированию ЦУР.