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Туркменские авиалинии" продлили приостановку полетов из Ашхабада в Москву до марта

Туркменские авиалинии" продлили приостановку полетов из Ашхабада в Москву до марта "Туркменские авиалинии" (Turkmenistan Airlines) продлили до марта приостановку полетов между Ашхабадом и Москвой.
В регионе
31 января 2025 г. 11:20
Туркменские авиалинии продлили приостановку полетов из Ашхабада в Москву до марта

"Туркменские авиалинии" (Turkmenistan Airlines) продлили до марта приостановку полетов между Ашхабадом и Москвой.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на авиакомпанию.

"В феврале в Москву рейсы приостановлены", - сообщили в авиакомпании.

О причинах приостановки авиарейсов в компании не сообщили.

"Туркменские авиалинии" приостановили полеты между Москвой и Ашхабадом в конце прошлого года. Сообщалось, что рейсов не будет с 30 декабря 2024 года до 31 января 2025, причины решения не назывались.

S7 в настоящее время является единственным авиаперевозчиком, осуществляющим регулярные авиарейсы между Россией и Туркменистаном.

Ранее полеты в РФ отменили еще несколько иностранных авиакомпаний: это произошло вскоре после катастрофы с пассажирским Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи казахстанского города Актау 25 декабря.

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Версия на азербайджанском языке "Türkmənistan Hava Yolları" Aşqabaddan Moskvaya uçuşların dayandırılma müddətini marta qədər uzadıb

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