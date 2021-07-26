Туркменская делегация провела важные встречи в Токио

В ходе визита представительной туркменской делегации во главе с заместителем Председателя Кабинета Министров С.Бердымухамедовым, направленной в столицу Японии в соответствии с Распоряжением Президента Туркменистана для участия в официальной церемонии откр

В ходе визита представительной туркменской делегации во главе с заместителем Председателя Кабинета Министров С.Бердымухамедовым, направленной в столицу Японии в соответствии с Распоряжением Президента Туркменистана для участия в официальной церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр, состоялся ряд важных двусторонних встреч по обсуждению вопросов межгосударственного сотрудничества.

Как сообщает Report, выполняя поручения главы государства Гурбангулы Бердымухамедова, руководитель делегации провёл важные двусторонние встречи, в ходе которых были рассмотрены нынешнее состояние и перспективы развития туркмено-японского взаимодействия на наиболее значимых направлениях, в первую очередь в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Так, заместитель Председателя Кабинета Министров С.Бердымухамедов встретился с представителями Парламентской лиги японо-туркменской дружбы.

Отметив важность данной структуры, деятельность которой нацелена на укрепление межпарламентских связей как неотъемлемой составляющей двусторонних отношений, стороны высказались за необходимость установления взаимополезного обмена опытом в законотворческой сфере и налаживание регулярных контактов, призванных служить успешному переводу всех достигаемых на высшем уровне договорённостей в практическую плоскость.

Была выражена уверенность в том, что туркмено-японское сотрудничество, систематически подкрепляемое конкретными предложениями и соответствующей договорно-правовой базой, будет и впредь развиваться на долгосрочной, взаимовыгодной основе.

В ходе визита также состоялась встреча Председателей Туркмено-японского и Японо-туркменского комитетов по экономическому сотрудничеству – вице-премьера С.Бердымухамедова с управляю¬щим директором компании «Itochu Corporation» Хироюки Цубаи.

Во встрече приняли участие руководители и представители всемирно известных японских компаний «Mitsubishi Corporation», «Sumitomo Corporation», «Sojitz Corporation», «Marubeni Corporation», «Komatsu Ltd» и «Kawasaki Heavy Industries», что стало очередным подтверждением высокой заинтересованности бизнес-кругов дружественной страны в укреплении позиций на перспективном туркменском рынке.

В рамках обмена мнениями о путях расширения взаимовыгодного партнёрства было констатировано наличие широких возможностей для реализации внушительного разнопланового потенциала с учётом взятого Туркменистаном курса на индустриализацию и диверсификацию национальной экономики. В этом контексте отмечались открывающиеся перспективы в области создания наукоёмких производств, действующих на основе передовых технологий и ориентированных на выпуск высококачественной конкурентоспособной продукции, по всем параметрам отвечающей международным стандартам.

Предметом обсуждения также стали вопросы расширения экономического сотрудничества. В данной связи японские партнёры выразили готовность принять активное участие в развёрнутых под руководством Президента Гурбангулы Бердымухамедова преобразованиях, в том числе в осуществлении инвестиционных проектов, имеющих большое значение для индустриализации страны.

В пользу высокой эффективности двустороннего взаимодействия, которому благодаря усилиям сторон придан долгосрочный, стратегический характер, говорит ряд успешно реализованных в последние годы совместных проектов. В их числе – строительство крупнейших индустриальных гигантов: заводов по производству аммиака и карбамида в Мары, по выпуску карбамидных удобрений в Гарабогазе, полимерного газохимического комплекса в посёлке Киянлы, первого в мире завода по производству экологически чистого синтетического топлива – бензина из природного газа – в Ахалском велаяте. К открытию готовится и современная газотурбинная электростанция в Лебапском велаяте.

Представители бизнес-кругов Японии подтвердили своё стремление в дальнейшем наращивании сотрудничества с Туркменистаном.

В ходе встречи была высказана готовность японской стороны принять участие в строительстве второй очереди завода по производству экологически чистого синтетического бензина из природного газа в Ахалском велаяте.

В качестве стратегических векторов двустороннего партнёрства были обозначены нефтегазовый сектор, электроэнергетика, транспорт и связь, водное хозяйство, текстильная и химическая индустрия, спорт, туризм, агропромышленный комплекс и другие.

Особое внимание было уделено обсуждению возможностей создания в Туркменистане при участии японских компаний современной промышленно-технологической инфраструктуры, которая в дальнейшем может быть использована обеими странами в развитии экономических связей с регионами Среднего и Ближнего Востока, бассейнов Каспийского, Чёрного и Средиземного морей.

В данном контексте акцент был сделан на деятельности Туркмено-японского и Японо-туркменского комитетов по экономическому сотрудничеству, являющихся действенными механизмами продвижения достигнутых договорённостей и укрепления торгово-экономических контактов.

За последнее время наметилась значительная активизация совместной работы, конкретные направления которой были обозначены в ходе визитов в Японию турк¬менской делегации во главе с нынешним Председателем Турк¬мено-японского комитета по экономическому сотрудничеству С.Бердымухамедовым, который также постоянно обсуждает со своими японскими коллегами интересующие аспекты многогранного сотрудничества в рамках проводимых на регулярной основе двусторонних видеовстреч и переговоров.

По итогам нынешних переговоров в Токио было подписано три двусторонних документа, которые, в частности, нацелены на расширение партнёрства в транспортной сфере, внедрение в систему водного хозяйства новаторских методов и водосберегающих технологий, а также на решение вопросов поставки необходимой техники для автомобильной и железнодорожной сфер. Подписание документов в очередной раз подтвердило результативность проводимых работ.

В рамках пребывания в Токио глава туркменской делегации, заместитель Председателя Кабинета Министров С.Бердымухамедов встретился с Государственным министром экономики, торговли и промышленности Японии Киёши Эджима.

В ходе встречи стороны с удовлетворением констатировали положительную динамику и стратегический характер туркмено-японских отношений, выразив обоюдную заинтересованность в дальнейшем наращивании торгово-экономических связей.

Как отмечалось, взятый Туркменистаном курс на индустриализацию и диверсификацию национальной экономики, создание наукоёмких высокотехнологичных производств, ориентированных на выпуск конкурентоспособной продукции, обуславливает большие возможности для углубления продуктивного партнёрства в различных отраслях, стимулирования инвестиционной активности.

Японская сторона, в частности, поделилась своим видением возможных векторов дальнейшего сотрудничества, представив новые предложения по углублению взаимодействия на актуальных направлениях, в том числе нефте- и газохимии, транспортно-коммуникационном секторе и логистике, сельском хозяйстве и других отраслях, где сложение усилий видится наиболее эффективным.

Отмечая большой потенциал для неуклонного наращивания туркмено-японских отношений, собеседники подчеркнули необходимость дальнейшей поддержки регулярных связей на различных уровнях в целях увеличения объёмов товарооборота, укрепления прямых деловых контактов, стимулирования инвестиционной активности.

Стороны проанализировали вопросы взаимодействия между двумя государствами, в частности согласно договорённостям, отражённым в «Дорожной карте по сотрудничеству в области инфраструктуры». Предметом обсуждения стали также ход реализации совместных проектов в области транспорта, возможности развития сотрудничества в сфере энергетики и промышленности.

С учётом заинтересованности туркменской стороны в освоении опыта Японии в области использования возобновляемых источников энергии особый акцент был сделан на перспективах партнёрства на таком актуальном направлении, как «зелёная» энергетика.

В ходе встречи была выражена уверенность в успешном продолжении конструктивного сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

В Токио также состоялась встреча заместителя Председателя Кабинета Министров С.Бердымухамедова с Императором Японии Нарухито.

Глава туркменской делегации выразил Императору Японии тёп¬лые слова приветствия от имени Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и поздравления по случаю начала XXXII летних Олимпийских игр, а также пожелания счастья и благополучия всему японскому народу.

Император Нарухито, в свою очередь, поблагодарил главу турк-менской делегации за добрые слова и адресовал Президенту Туркменистана и всему туркменскому народу пожелания мира и процветания.

С удовлетворением отметив конструктивный, динамичный и традиционно дружественный характер межгосударственных отношений, С.Бердымухамедов подчеркнул, что Страна восходящего солнца была и остаётся одним из надёжных партнёров Туркменистана, отношения с которым успешно развиваются как в двустороннем, так и многостороннем формате – на платформе авторитетных международных и региональных организаций, а также в рамках Диалога «Цент¬ральная Азия + Япония».

Касаясь вопросов двустороннего взаимодействия, собеседники отметили, что Туркменистан и Япония, выстраивая принципиально новую модель сотрудничества, демонстрируют приверженность курсу на эффективное партнёрство, основанное на оптимальном балансе встречных экономических интересов, национальных приоритетов государственного развития и целей общего благополучия.

Наряду с этим было подчёркнуто огромное значение, придаваемое расширению традиционных культурно-гуманитарных связей, выступающих важным фактором сближения народов двух государств, упрочения уз дружбы и взаимопонимания между ними.

В целом высоко оценив турк¬мено-японские отношения по всему спектру взаимодействия, заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана С.Бердымухамедов и Император Японии Нарухито выразили твёрдую уверенность в дальнейшем успешном продолжении традиционного сотрудничества.

Также в рамках визита туркменской делегации во главе с заместителем Председателя Кабинета Министров С.Бердымухамедовым в Японию состоялась встреча с Премьер-министром Японии Йошихиде Суга.

В ходе встречи руководитель туркменской делегации передал Премьер-министру дружественной страны приветствие, а также поздравления ему и всему японскому народу от лидера нации по случаю начала ХХХII летних Олимпийских игр.

Как известно, 13 мая текущего года состоялся телефонный разговор Президента Гурбангулы Бердымухамедова с Премьер-министром Японии Йошихиде Суга, в ходе которого были определены приоритетные направления межгосударственного взаимодействия, развивающегося на принципах обоюдной выгоды и доверия.

В данном контексте в ходе нынешней встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Отмечая значение активного характера связей «Центральная Азия+Япония», стороны высказались за необходимость разработки действенного механизма дальнейшего развития торгово-экономических, культурно-гуманитарных связей.

Говоря о важности налаживания регулярных контактов представителей государственных и частных структур Туркменистана и Японии, участники встречи определили основные пути осуществления работ, которые были начаты в газовой, химической, транспортной, сельскохозяйственной отраслях. Также была подчёркнута необходимость совершенствования договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества.

В ходе переговоров были обсуждены достигнутые на высоком уровне договорённости, их значение и вопросы успешного выполнения стоящих задач. Как отмечалось, налаженные между профильными структурами двух стран связи играют особую роль как в укреплении экономических отношений, так и для создания новых производственных мощностей.

Одним из приоритетных векторов межгосударственного диалога выступает культурно-гуманитарная сфера. В этом контексте была дана высокая оценка налаженному в данной области сотрудничеству, которое имеет большое значение для раскрытия и ознакомления с национальными ценностями, богатыми многовековыми обычаями и традициями двух народов. Обмен опытом в этой области обусловит обогащение партнёрства новыми направлениями.

Также был отмечен эффективный характер отношений в совместных комитетах по экономическому сотрудничеству и по линии межпарламентских комиссий двух стран. В данной связи вице-премьер С.Бердымухамедов пригласил Премьер-министра и представительную делегацию Японии посетить Туркменистан и принять участие в церемонии открытия в честь 30-летия священной независимости страны газотурбинной электростанции мощностью 432 МВт. Данный объект возводится в Лебапском велаяте японской компанией «Sumitomo Corporation».

Приглашение было принято с благодарностью.

Таким образом, программа визита представительной туркменской делегации во главе с заместителем Председателя Кабинета Министров С.Бердымухамедовым в Японию была насыщенна. В рамках встреч во время пребывания в Стране восходящего солнца были достигнуты важные договорённости, призванные ещё более укрепить межгосударственные отношения, которым присущ стратегический, устойчивый и долгосрочный характер. Это стало ярким подтверждением успешного развивающегося по широкому спектру двустороннего сотрудничества по инициативе Президента Гурбангулы Бердымухамедова между Туркменистаном и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.