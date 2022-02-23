Туркменская делегация провела ряд переговоров в Москве

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов в ходе официального визита в Москву встретился с председателем комитета по международным делам Совета Федерации Федерального собрания России Григорием Карасиным.

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов в ходе официального визита в Москву встретился с председателем комитета по международным делам Совета Федерации Федерального собрания России Григорием Карасиным.

Как передает Report, во время беседы они обсудили вопросы подготовки Межпарламентского форума стран Центральной Азии и Российской Федерации, а также Диалога женщин-лидеров Центральной Азии в мае 2022 года в столице Туркменистана Ашхабаде. Предстоящее мероприятие будет иметь большое значение для укрепления дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между государствами региона и РФ, в обеспечении законодательной базы партнерства на долгосрочную перспективу.

Карасин подчеркнул, что двустороннее сотрудничество России и Туркменистана продолжает поступательно развиваться. Успешно осуществляется взаимодействие в образовательной сфере, культурной, гуманитарной областях, межпарламентские связи.

Мередов отметил наличие открытого, дружеского конструктивного диалога между двумя странами. Он проинформировал о национальной программе социально-экономического развития Туркменистана на ближайшие 30 лет.

Была затронута тема 30-летия дипотношений между Россией и Туркменистаном, в настоящее время разрабатывается план мероприятий, которые пройдут под знаком этого юбилея.

Также поднимались вопросы подготовки к проведению в 2022 году VI Каспийского саммита в Туркменистане и 2-го Каспийского экономического форума в России.

Р. Мередов также встретился со специальным представителем президента Российской Федерации по делимитации и демаркации границы РФ с сопредельными государствами-участниками СНГ, руководителем российской делегации на многосторонних переговорах по Каспийскому морю Михаилом Петраковым.

На переговорах обсуждалась подготовка к VI Саммиту прикаспийских государств, который пройдет в 2022 году в Туркменистане. Констатировалось, что взаимодействие Туркменистана и России вносит значительный конструктивный вклад в развитие взаимовыгодного партнерства на Каспии, превращения этого региона в один из центров экономического, транспортно-логистического, энергетического и инвестиционного сотрудничества на пространстве Евразии.

Кроме этого, Мередов провел встречу с зампредседателя исполнительного комитета СНГ Ильхомом Нематовым. В числе рассмотренных тем была организация работы миссии наблюдателей от СНГ на предстоящих 12 марта внеочередных выборов президента Туркменистана.

В рамках визита также состоялись консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Российской Федерации на уровне замминистров иностранных дел двух стран во соответствии с подписанной программой сотрудничества между МИД Туркменистан и РФ.