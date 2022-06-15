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Туркменская делегация провела переговоры в министерстве нефти Ирана

Туркменская делегация провела переговоры в министерстве нефти Ирана Туркменская делегация провела встречу в министерстве нефти Ирана
В регионе
15 июня 2022 г. 16:25
Туркменская делегация провела переговоры в министерстве нефти Ирана

Туркменская делегация провела встречу в министерстве нефти Ирана.

Как передает Report, о содержании переговоров министр нефти Ирана Джавад Оджи рассказал журналистам после встречи.

По его словам, речь шла об увеличении своповых поставок газа, возрождении контракта на поставку туркменского газа в Иран и об оплате иранской стороной долга за туркменский газ.

Министр нефти Ирана предложил Туркменистану рассмотреть возможности иранских компаний по разработке нефтегазовых месторождений, в сфере технических и инженерных услуг, строительства нефтехимических установок.

Еще одной темой переговоров Оджи назвал поставки продуктов нефтехимии, а также катализаторов, необходимых в отрасли.

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