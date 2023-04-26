О нас

Туркменская делегация посетила Солнечный парк в Дубае 

Туркменская делегация посетила Солнечный парк в Дубае  В рамках Международного форума по привлечению инвестиций в энергетический сектор Туркменистана, открывающегося завтра в Дубае, туркменская делегация, возглавляемая вице-премьером Аширгулы Беглиевым и руководителями концернов "Туркменгаз", "Туркменнефть",
В регионе
26 апреля 2023 г. 11:15
Туркменская делегация посетила Солнечный парк в Дубае 

В рамках Международного форума по привлечению инвестиций в энергетический сектор Туркменистана, открывающегося завтра в Дубае, туркменская делегация, возглавляемая вице-премьером Аширгулы Беглиевым и руководителями концернов "Туркменгаз", "Туркменнефть", Минэнерго, посетила крупнейший в мире Солнечный парк.

Как передает Report, это масштабная сеть солнечных электростанций, локализованных в едином пространстве. Реализацию данного новаторского проекта осуществляет Управление по электричеству и воде Дубая - DEWA. Он является одним из ключевых пунктов Стратегии Дубая по достижению нулевых выбросов углерода к 2050 году, направленной на обеспечение всего эмирата энергией, добытой из экологически чистых источников.

Сейчас здесь производство электричества достигает 5 000 МВт, в перспективе будет достигать 1,5 ГВт. Выработки в 5 ГВт планируют достичь до 2035 года, и если сегодня Солнечный парк покрывает 11% потребностей Дубая, то к 2035 году будет обеспечивать 25%.

Особенность этого центра заключается в том, что здесь получение солнечной энергии ведется двумя способами - через свет и через тепло. "Добытое" посредством солнечного света электричество более дешевое, но его нужно сразу отправлять в общую сеть. Тогда как электричество, которое получают от тепла, более выгодно для хранения, его можно хранить около 12-18 часов. Соответственно, в вечернее время суток рациональнее использовать тепловую энергетику, а в светлое время - солнечную.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

На погранично-пропускном пункте на границе с Арменией поднят флаг Азербайджана
На погранично-пропускном пункте на границе с Арменией поднят флаг Азербайджана
26 апреля 2023 г. 10:50
МИД Азербайджана осудил открытие в Ереване памятника террористам операции Немезис
МИД Азербайджана осудил открытие в Ереване памятника террористам операции "Немезис"
26 апреля 2023 г. 10:36
Президенты Азербайджана и Болгарии провели встречу один на один
Президенты Азербайджана и Болгарии провели встречу один на один
25 апреля 2023 г. 17:30
Продолжаются учения ракетно-артиллерийских войск
Продолжаются учения ракетно-артиллерийских войск
25 апреля 2023 г. 12:49
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Израиля
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Израиля
25 апреля 2023 г. 12:04
Международный суд ООН приостановил рассмотрение документа по основному иску Армении
Международный суд ООН приостановил рассмотрение документа по основному иску Армении
24 апреля 2023 г. 14:15
МИД Азербайджана ответил Франции
МИД Азербайджана ответил Франции
24 апреля 2023 г. 13:15
Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Грузии
Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Грузии
24 апреля 2023 г. 11:18
МИД: Создание механизма пограничного контроля на Лачынской дороге обеспечит прозрачность дорожного движения
МИД: Создание механизма пограничного контроля на Лачынской дороге обеспечит прозрачность дорожного движения
23 апреля 2023 г. 15:55
На границе с Арменией, в начале дороги Лачын-Ханкенди, установлен пограничный пункт пропуска
На границе с Арменией, в начале дороги Лачын-Ханкенди, установлен пограничный пункт пропуска
23 апреля 2023 г. 14:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi