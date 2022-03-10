"Туркменнебит" подпишет соглашение с "Татнефтью" о повышении дебита 550 скважин

Дополнительное соглашение о выполнении услуг по повышению продуктивности не менее 550 нефтяных скважин на месторождении Готурдепе разрешено заключить Государственному концерну "Туркменнебит" с ПАО "Татнефть" Республики Татарстан.

Дополнительное соглашение о выполнении услуг по повышению продуктивности не менее 550 нефтяных скважин на месторождении Готурдепе разрешено заключить Государственному концерну "Туркменнебит" с ПАО "Татнефть" Республики Татарстан.

Как передает Report, постановление об этом сегодня подписал президент Туркменистана.

Новое соглашение будет подписано в дополнение к уже имеющемуся контракту между "Туркменнебит" и "Татнефтью" о выполнении услуг по повышению дебита нефтяных скважин на нефтегазовом месторождении Готурдепе, заключенному 30 июля 2010 года.

Напомним, что в январе 2021 года к данному контракту уже было заключено одно дополнительное соглашение на проведение сервисных работ по повышению дебита нефтяных скважин на нефтепромыслах НГДУ "Готурдепенебит". Согласно контракту совместная работа продолжится до 2028 года с применением технологий "Татнефти" в области интенсификации нефтедобычи.