​Туркменистан готов доставить газ к Каспию

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сообщил, что строительство в стране газопровода Восток--Запад скоро завершится.

Как передает Report, проектная стоимость трубы — 2 млрд. долларов, длина — 766 км.

Он напомнил, что проект должен закольцевать в единую систему все крупные газовые месторождения страны и создать благоприятные условия для экспорта туркменского сырья по любому направлению.

Одним из этих направлений рассчитывает стать Европа. В Брюсселе уже предлагали, чтобы туркменский газ стал ресурсной базой для поставок в ЕС, что в теории может позволить ЕС создать альтернативный российскому "Турецкому потоку" южный маршрут импорта газа. Но для того, чтобы соединить туркменскую систему с европейской, необходимо как минимум проложить около 300 км трубы через Каспийское море, что до сих пор проблематично, так как статус Каспия по-прежнему не определен. Несмотря на это, в мае замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович говорил, что ЕС рассчитывает начать поставки газа из Туркменистана в 2019 году. Меморандум о взаимопонимании по Транскаспийскому газопроводу с Туркменистаном и Азербайджаном ЕК хотел подписать уже в этом году.