Туркменистан закупит 10 тысяч тонн таджикского алюминия для развития промышленности

Туркменистан закупит 10 тыс тонн алюминия из Таджикистана для создания перерабатывающих промышленных мощностей на инновационной основе и обеспечения внутреннего рынка товарами импортозамещения.
Документ разрешает государственному предприятию «Небитмаш» Министерства промышленности и строительного производства поэтапно заключать контракты с Акционерным обществом открытого типа «Таджикская Алюминиевая Компания» (TALCO) Республики Таджикистан на закупку 7 тыс тонн волоченого алюминия и 3 тыс тонн литых алюминиевых заготовок.