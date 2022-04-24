Туркменистан закупит 10 тысяч тонн таджикского алюминия для развития промышленности

Туркменистан закупит 10 тысяч тонн таджикского алюминия для развития промышленности

Туркменистан закупит 10 тысяч тонн алюминия из Таджикистана для создания перерабатывающих промышленных мощностей на инновационной основе и обеспечения внутреннего рынка товарами импортозамещения. Соответствующее постановление на заседании правительства по

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