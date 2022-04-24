О нас
Аудио новости

Туркменистан закупит 10 тысяч тонн таджикского алюминия для развития промышленности

Туркменистан закупит 10 тысяч тонн таджикского алюминия для развития промышленности Туркменистан закупит 10 тысяч тонн алюминия из Таджикистана для создания перерабатывающих промышленных мощностей на инновационной основе и обеспечения внутреннего рынка товарами импортозамещения. Соответствующее постановление на заседании правительства по
В регионе
24 апреля 2022 г. 17:45
Туркменистан закупит 10 тысяч тонн таджикского алюминия для развития промышленности

Туркменистан закупит 10 тыс тонн алюминия из Таджикистана для создания перерабатывающих промышленных мощностей на инновационной основе и обеспечения внутреннего рынка товарами импортозамещения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Документ разрешает государственному предприятию «Небитмаш» Министерства промышленности и строительного производства поэтапно заключать контракты с Акционерным обществом открытого типа «Таджикская Алюминиевая Компания» (TALCO) Республики Таджикистан на закупку 7 тыс тонн волоченого алюминия и 3 тыс тонн литых алюминиевых заготовок.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Президент Туркменистана выступил на 4-м Азиатско-Тихоокеанском водном саммите
Президент Туркменистана выступил на 4-м Азиатско-Тихоокеанском водном саммите
24 апреля 2022 г. 16:34
Рустам Минниханов прибыл в Туркменистан с рабочим визитом
Рустам Минниханов прибыл в Туркменистан с рабочим визитом
24 апреля 2022 г. 16:20
Эрдоган и Зеленский обсудили по телефону переговорный процесс между Россией и Украиной
Эрдоган и Зеленский обсудили по телефону переговорный процесс между Россией и Украиной
24 апреля 2022 г. 15:26
В России выявили свыше 8 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
В России выявили свыше 8 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
24 апреля 2022 г. 13:35
За сутки в Армении три человека заразились коронавирусом
За сутки в Армении три человека заразились коронавирусом
24 апреля 2022 г. 11:43
В Грузии за сутки коронавирусом заразились 92 человека
В Грузии за сутки коронавирусом заразились 92 человека
24 апреля 2022 г. 10:50
Генсек ООН посетит Турцию 25 апреля
Генсек ООН посетит Турцию 25 апреля
24 апреля 2022 г. 05:16
В Херсонской области украинские военные взяли под контроль ряд населенных пунктов
В Херсонской области украинские военные взяли под контроль ряд населенных пунктов
24 апреля 2022 г. 04:19
В украинском Мелитополе похитили консула Болгарии
В украинском Мелитополе похитили консула Болгарии
24 апреля 2022 г. 01:17
Подоляк: Если не будет введено полное нефтяное эмбарго, война придет в Европу
Подоляк: Если не будет введено полное нефтяное эмбарго, война придет в Европу
24 апреля 2022 г. 00:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi