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Туркменистан выступит с рядом инициатив на очередной сессии Генассамблеи ООН

Туркменистан выступит с рядом инициатив на очередной сессии Генассамблеи ООН Туркмениcтан выступит с рядом инициатив на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая откроется 12 сентября в Нью-Йорке.
В регионе
29 июля 2023 г. 09:53
Туркменистан выступит с рядом инициатив на очередной сессии Генассамблеи ООН

Туркмениcтан выступит с рядом инициатив на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая откроется 12 сентября в Нью-Йорке.

Как передает Report, об этом сообщает правительственная газета "Нейтральный Туркменистан" со ссылкой на заявление вице-премьера, главы МИД Рашида Мередова.

В частности, это разработка стратегии глобальной безопасности, создание на постоянной основе структуры по вопросам безопасности в Центральной Азии и проведение ее первой встречи в 2024 году в Ашхабаде.

Издание отмечает, что в ходе заседания правительства по видеосвязи министр также сообщил о том, что на Генассамблее ООН туркменская сторона предложит учредить Всемирный день тюркских языков, провести в Туркменистане учредительной встречи Диалога молодежи Центральной Азии.

Кроме того, Ашхабад выступит с инициативой об организации в 2024 году совместно с ЮНЕСКО и ТЮРКСОЙ (международная организация тюркской культуры) Международной недели тюркских языков, приуроченной к 300-летию туркменского поэта-классика Махтумкули Фраги.

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