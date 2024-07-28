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Туркменистан выступил за выработку сбалансированных решений по вопросам Каспия

Туркменистан выступил за выработку сбалансированных решений по вопросам Каспия Очередное, 62-е заседание Межведомственной комиссии Туркменистана по вопросам Каспийского моря прошло в министерстве иностранных дел страны.
В регионе
28 июля 2024 г. 20:59
Туркменистан выступил за выработку сбалансированных решений по вопросам Каспия

Очередное, 62-е заседание Межведомственной комиссии Туркменистана по вопросам Каспийского моря прошло в министерстве иностранных дел страны.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ведомства, участники заседания отметили, что Туркменистан в течение многих лет занимает инициативную позицию по выработке сбалансированных решений по вопросам Каспия и сыграла важную роль в развитии договорно-правовой базы сотрудничества на Каспийском море.

В настоящее время этот процесс продолжается в сотрудничестве со всеми прикаспийскими странами в рамках международного права.

В заседании приняли участие заместители председателя кабинета министров, руководители и представители некоторых министерств и профильных ведомств Туркмении. Они, в том числе обсудили "Каспийскую экологическую инициативу", выдвинутую президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым на пленарном заседании 78-й сессии Генассамблеи ООН.

Отмечается, что она призвана стать новой международной платформой для предметного и профессионального взаимодействия по широкому кругу вопросов, связанных с охраной окружающей среды Каспия, сохранением его биологических ресурсов, решением ряда назревших экологических проблем.

Также участники заседания обсудили организационные вопросы, связанные с Днем Каспийского моря, который ежегодно отмечается 12 августа.

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