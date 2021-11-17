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Туркменистан выделит более 300 тысяч гектаров земли арендаторам

Туркменистан выделит более 300 тысяч гектаров земли арендаторам 326 тысяч 29 гектаров площадей будут предоставлены в долгосрочное пользование акционерным обществам, фермерским хозяйствам, другим юрлицам и гражданам Туркменистана.
В регионе
17 ноября 2021 г. 13:26
Туркменистан выделит более 300 тысяч гектаров земли арендаторам

326 тысяч 29 гектаров площадей будут предоставлены в долгосрочное пользование акционерным обществам, фермерским хозяйствам, другим юрлицам и гражданам Туркменистана.

Как сообщает Report, cоответствующие планы правительства одобрил на заседании Кабмина президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Создание новых земельных фондов было согласовано с областными мэриями в рамках Программы развития сельскохозяйственного комплекса Туркменистана на 2019-2025 годы, сообщил вице-премьер Эсенмырат Оразгелдиев.

Земля будет выделяться арендаторам на 99 лет. Не менее чем на 70% площадей они должны будут выращивать сельскохозяйственные культуры, входящие в госзаказ – пшеницу, хлопчатник и др. Оставшиеся угодья будут использованы для научно обоснованного севооборота, выполнения государственных планов по производству других видов сельхозкультур.

Туркменский лидер отметил, что сельское хозяйство открывает широкие возможности для развития малого и среднего бизнеса, а частные инвестиции в АПК могут стать основой для открытия новых высокотехнологичных производств и создания рабочих мест.

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