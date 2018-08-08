Туркменистан возглавит СНГ в 2019 году

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Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Туркменистан готовится к председательству в СНГ в 2019 году, сообщает Report со ссылкой на "Анадолу".

Очередное заседание Совета глав государств СНГ состоится 28 сентября в Душанбе, после чего председательство в структуре перейдет от Таджикистана к Туркменистану.

В этой связи уже подготовлен и представлен на рассмотрение президента проект Концепции председательства Туркменистана в СНГ.

Как отметил президент Гурбангулы Бердымухамедов, Туркменистан, принимая на себя председательство в Содружестве, будет и далее содействовать развитию конструктивного многовекторного партнерства на пространстве СНГ.

По его словам, туркменская сторона сделает все необходимое для того, чтобы деятельность уставных органов и профильных структур СНГ в предстоящий период была эффективной.