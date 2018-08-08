 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Туркменистан возглавит СНГ в 2019 году

    © Sputnik

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Туркменистан готовится к председательству в СНГ в 2019 году, сообщает Report со ссылкой на "Анадолу".

    Очередное заседание Совета глав государств СНГ состоится 28 сентября в Душанбе, после чего председательство в структуре перейдет от Таджикистана к Туркменистану.

    В этой связи уже подготовлен и представлен на рассмотрение президента проект Концепции председательства Туркменистана в СНГ.

    Как отметил президент Гурбангулы Бердымухамедов, Туркменистан, принимая на себя председательство в Содружестве, будет и далее содействовать развитию конструктивного многовекторного партнерства на пространстве СНГ.

    По его словам, туркменская сторона сделает все необходимое для того, чтобы деятельность уставных органов и профильных структур СНГ в предстоящий период была эффективной.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi