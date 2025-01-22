Туркменистан в апреле проведет международный форум по привлечению иностранных инвестиций

Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана (TEIF 2025) состоится в Куала-Лумпуре (Малайзия) 23-24 апреля 2025 года.

Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана (TEIF 2025) состоится в Куала-Лумпуре (Малайзия) 23-24 апреля 2025 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на туркменские СМИ.

“Это мероприятие соберет международных инвесторов, представителей правительства, лидеров отрасли и экспертов для изучения перспективных инвестиционных возможностей и обсуждения стратегического развития ключевых секторов экономики Туркменистана”, - говорится в информации.

Основными организаторами форума являются государственные концерны “Туркменгаз”, “Туркменнебит” и Торгово-промышленная палата Туркменистана в партнерстве с ХО «Туркмен Энергия Форум».

Форум нацелен на расширение возможностей для привлечения прямых иностранных инвестиций в энергетический, транспортно-коммуникационный, строительный и финансовый секторы Туркменистана и укрепление диалога по дальнейшему устойчивому развитию энергетического сектора. В его работе примут участие свыше 300 делегатов из более чем 30 стран.

В рамках форума запланированы дискуссии по возможности экспорта природного газа, строительству новых газовых мощностей, выработке электроэнергии и оптимизации добычи на зрелых месторождениях, модернизации нефтеперерабатывающих заводов, инвестиционным возможностям в туркменском секторе Каспийского моря, проектам в области экологически чистой энергетики, сокращения выбросов метана и CO2, развития возобновляемых источников энергии, включая солнечную и ветровую, и по другим вопросам.