Туркменистан увеличил производство бензина

Сейдинский нефтеперерабатывающих завод с начала 2021 года увеличил выработку бензина на 58,9% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

Сейдинский нефтеперерабатывающих завод с начала 2021 года увеличил выработку бензина на 58,9% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

Как сообщает Report, на заводе также был зафиксирован рост производства и других нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива, тяжелого вакуумного газойля, дорожного битума.

К июлю 2021 года на Сейдинском НПЗ было произведено 135,2 тысячи тонн различных марок бензина, 77,6 тысяч тонн дизтоплива, более 22,8 тысячи тонн тяжелого вакуумного газойля и 19,5 тысяч тонн дорожного битума.