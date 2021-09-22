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Туркменистан увеличил производство бензина

Туркменистан увеличил производство бензина Сейдинский нефтеперерабатывающих завод с начала 2021 года увеличил выработку бензина на 58,9% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.
В регионе
22 сентября 2021 г. 10:42
Туркменистан увеличил производство бензина

Сейдинский нефтеперерабатывающих завод с начала 2021 года увеличил выработку бензина на 58,9% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

Как сообщает Report, на заводе также был зафиксирован рост производства и других нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива, тяжелого вакуумного газойля, дорожного битума.

К июлю 2021 года на Сейдинском НПЗ было произведено 135,2 тысячи тонн различных марок бензина, 77,6 тысяч тонн дизтоплива, более 22,8 тысячи тонн тяжелого вакуумного газойля и 19,5 тысяч тонн дорожного битума.

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