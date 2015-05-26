Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Туркменистан утвердил границу с Казахстаном по дну Каспия. Как сообщает Report со ссылкой на туркменские СМИ, соответствующее соглашение сегодня ратифицировал Меджлис этой страны.

Данный документ обеспечит странам благоприятные условия для реализации своих суверенных прав на разработку и использование ресурсов дна и недр Каспийского моря.

Соглашение подписано 7 ноября 2014 года и ждало одобрения парламентариев. Туркменистан стал второй страной, с которой Казахстан оговорил границы дна Каспия. Первой была Российская Федерация, соглашение с которой подписано в 2002 году.