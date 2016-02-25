Туркменистан стал полноправным членом МАГАТЭ

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Туркменистан стал полноправным членом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу туркменского МИД, Соединенные Штаты Америки, являющиеся депозитарием МАГАТЭ, депонировали инструмент принятия Туркменистаном устава агентства.

Напомним, что в сентябре 2015 года на состоявшейся 59-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ единогласным решением была принята резолюция о принятии Туркменистана в данную международную организацию.