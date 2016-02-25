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    Туркменистан стал полноправным членом МАГАТЭ

    США, являющиеся депозитарием МАГАТЭ, депонировали инструмент принятия Туркменистаном устава агентства

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Туркменистан стал полноправным членом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу туркменского МИД, Соединенные Штаты Америки, являющиеся депозитарием МАГАТЭ, депонировали инструмент принятия Туркменистаном устава агентства.

    Напомним, что в сентябре 2015 года на состоявшейся 59-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ единогласным решением была принята резолюция о принятии Туркменистана в данную международную организацию. 

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