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Туркменистан стал одной из первых стран, зарегистрировавших вакцину "Спутник Лайт"

Туркменистан стал одной из первых стран, зарегистрировавших вакцину "Спутник Лайт" Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана зарегистрировало вакцину «Спутник Лайт» и выдало соответствующий сертификат на его применение.
В регионе
24 декабря 2021 г. 20:06
Туркменистан стал одной из первых стран, зарегистрировавших вакцину Спутник Лайт

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана зарегистрировало вакцину «Спутник Лайт» и выдало соответствующий сертификат на его применение.

Как сообщает Report, nаким образом, Туркменистан стал одним из первых стран, одобривших применение российских вакцин
«Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт» на своей территории.

Вакцинация данными препаратами позволит быстрее сформировать иммунитет населения. Как отметили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), показатель эффективности «Спутник Лайт» на уровне около 80% превышает значение действенности других вакцин, требующих применения двух компонентов.

На сегодняшний день Туркменистан отдельно закупил свыше 600 тыс. доз двухкомпонентной вакцины «Спутник V». Также продолжается поэтапная работа по дальнейшей закупке препаратов данной линии.

Минздрав Туркменистана активно сотрудничает с ведущими центрами вирусологии Российской Федерации. Регистрация же «Спутника Лайт» в Туркменистане является результатом тесного партнерства двух стран в области противодействия распространению инфекционных заболеваний.

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Версия на английском языке Turkmenistan became one of the first countries to register the “Sputnik Light” vaccine

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