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Туркменистан стал наблюдателем в Тюркском совете

Туркменистан стал наблюдателем в Тюркском совете Туркменистан принял участие в 8-ом заседании Совета министров иностранных дел Тюркского совета. Страна была представлена министром иностранных дел Рашидом Мередовым.
В регионе
12 ноября 2021 г. 12:24
Туркменистан стал наблюдателем в Тюркском совете

Туркменистан принял участие в 8-ом заседании Совета министров иностранных дел Тюркского совета. Страна была представлена министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

Как сообщает Report, перед его началом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился с Р. Мередовым.

На заседании, которое прошло в стамбульском дворце Долмабахче, Чавушоглу, поприветствовав вступление Туркменистана в организацию в качестве наблюдателя, заявил: " Мы завершаем "семейное фото" в этом году с участием братского Туркменистана в качестве наблюдателя. Хочу поприветствовать Туркменистан в лице моего дорогого брата господина Рашида Мередова. Во-вторых, мы меняем название нашего семейного совета на «Организация тюркских государств». Время уже пришло. В-третьих, мы принимаем пересмотренное постановление о Совете Старейшин. В нашей общей культуре слово предка всегда руководило нами».

В заседании также приняли участие генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сижьярто и министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, а также другие представители стран-участников организации.

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