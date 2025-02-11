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Туркменистан согласовал с Турцией транзит газа через Иран

Туркменистан согласовал с Турцией транзит газа через Иран Туркменистан согласовал с турецкой компанией Bota транзит своего природного газа через Иран по схеме своп.
В регионе
11 февраля 2025 г. 08:19
Туркменистан согласовал с Турцией транзит газа через Иран

Туркменистан согласовал с турецкой компанией Botaş транзит своего природного газа через Иран по схеме своп.

Как передает Report со ссылкой на газету "Нейтральный Туркменистан", об этом сообщил председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Бердымухамедов также сообщил, что в целях наращивания взаимодействия в области электроэнергетики Туркменистан предложил проложить участок линии электропередачи от Марыйской ГЭС до границы Ирана по направлению Мары - Мешхед. По его словам, уже состоялись необходимые переговоры и подписан соответствующий документ: предусматривается, что проект будет реализован иранскими компаниями.

В числе основных направлений сотрудничества председатель Народного совета назвал транспорт. Он подчеркнул, что Туркменистан и Иран занимают выгодную географическую позицию на стыке Азии и Европы, между Каспийским морем и Персидским заливом, что открывает перед двумя странами путь для конструктивного партнерства в транспортно-логистической сфере.

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