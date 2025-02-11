Туркменистан согласовал с Турцией транзит газа через Иран

Туркменистан согласовал с турецкой компанией Bota транзит своего природного газа через Иран по схеме своп.

Туркменистан согласовал с турецкой компанией Botaş транзит своего природного газа через Иран по схеме своп.

Как передает Report со ссылкой на газету "Нейтральный Туркменистан" , об этом сообщил председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Бердымухамедов также сообщил, что в целях наращивания взаимодействия в области электроэнергетики Туркменистан предложил проложить участок линии электропередачи от Марыйской ГЭС до границы Ирана по направлению Мары - Мешхед. По его словам, уже состоялись необходимые переговоры и подписан соответствующий документ: предусматривается, что проект будет реализован иранскими компаниями.

В числе основных направлений сотрудничества председатель Народного совета назвал транспорт. Он подчеркнул, что Туркменистан и Иран занимают выгодную географическую позицию на стыке Азии и Европы, между Каспийским морем и Персидским заливом, что открывает перед двумя странами путь для конструктивного партнерства в транспортно-логистической сфере.