Туркменистан решительно осудил теракт в Московской области

Решительно осуждаем террористический акт, произошедший 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске Московской области.

Решительно осуждаем террористический акт, произошедший 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске Московской области.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Туркменистана.

"Выражаем соболезнования и поддержку родным и близким погибших людей. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, что ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По ее данным, предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.