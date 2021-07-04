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Туркменистан расширяет взаимодействие с Европейским Союзом

Туркменистан расширяет взаимодействие с Европейским Союзом Туркменистан расширяет взаимодействие с Европейским Союзом в различных сферах.
В регионе
4 июля 2021 г. 10:23
Туркменистан расширяет взаимодействие с Европейским Союзом

Туркменистан расширяет взаимодействие с Европейским Союзом в различных сферах.

Как передает местное бюро Report, об основных направлениях этого взаимодействия, на заседании правительства по видеосвязи, рассказал вице-премьер, глава МИД Туркменистана Р.Мередов.

По его словам, в целях расширения сотрудничества с Евросоюзом на регулярной основе в рамках двусторонних инструментов проводятся встречи и консультации, в частности, по линии Совместного и Межпарламентского комитетов Туркменистан - Европейский Союз.

Р.Мередов отметил, что особо актуально это взаимодействие в области укрепления мира и безопасности на глобальном и региональном уровне. В этой связи делегация Туркменистана приняла участие в очередной встрече в рамках диалога высокого уровня по вопросам политики и безопасности "Европейский Союз – Центральная Азия", которая состоялась 1 июля текущего года в Ташкенте. Кроме того, видится необходимым расширять партнерство с ЕС в области достижения стабильности в соседнем Афганистане, что является одним из важных вопросов упрочения региональной безопасности.

По мнению министра, также, считается целесообразным развивать отношения со странами Европы в области коммуникаций и цифровых технологий. В целях комплексного изучения и освоения опыта европейских государств в этом направлении предлагается рассмотреть возможности открытия в Туркменистане совместно с диппредставительством ЕС Европейского центра информации и цифровых технологий.

Что касается экономического сотрудничества, то глава МИД отметил, что видится целесообразным создание делового совета "Туркменистан - ЕС". В числе важных направлений партнерства, министр назвал транспорт и связь. Исходя из этого, он предложил наладить тесное взаимодействие с учреждением Еврокомиссара по делам транспорта.

Резюмируя отчет, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что нейтральный Туркменистан придаёт большое значение наращиванию конструктивного взаимодействия с Европейским Союзом. Глава государства одобрил представленные предложения и дал Вице-премьеру конкретные поручения по расширению сотрудничества с Европейским Союзом.

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