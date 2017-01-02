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    Туркменистан приостановил поставки газа в Иран

    Решение Ашхабада было принято в период, когда в северных районах Ирана установилась холодная погода

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Туркменистан приостановил поставки природного газа в Иран.

    Как передает Report, об этом сообщает Государственная Нефтегазовая Компания Ирана (NIGC).

    По информации, импорт туркменского газа прекратился с 1 января.

    Иран закупал у Туркменистана 700 млн. кубометров газа в год, что обеспечивает потребности населения севера страны.

    В NIGC привлекли внимание к тому факту, что решение Ашхабада было принято в период, когда в северных районах Ирана установилась холодная погода.

    Тегеран намерен восполнить дефицит газа за счет собственных ресурсов.

    Туркменская сторона обосновывает свое решение нежеланием Тегерана выплатить разницу в цене на газ, тогда как Иран заявляет об отсутствии задолженности Ашхабаду. 

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