Туркменистан приостановил поставки газа в Иран

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Туркменистан приостановил поставки природного газа в Иран.

Как передает Report, об этом сообщает Государственная Нефтегазовая Компания Ирана (NIGC).

По информации, импорт туркменского газа прекратился с 1 января.

Иран закупал у Туркменистана 700 млн. кубометров газа в год, что обеспечивает потребности населения севера страны.

В NIGC привлекли внимание к тому факту, что решение Ашхабада было принято в период, когда в северных районах Ирана установилась холодная погода.

Тегеран намерен восполнить дефицит газа за счет собственных ресурсов.

Туркменская сторона обосновывает свое решение нежеланием Тегерана выплатить разницу в цене на газ, тогда как Иран заявляет об отсутствии задолженности Ашхабаду.