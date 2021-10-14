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Туркменистан принял участие в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии

Туркменистан принял участие в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов принял участие в шестой министерской встрече стран участников совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), прошедшей в столице Казахстана – Нур-Султане.
В регионе
14 октября 2021 г. 14:10
Туркменистан принял участие в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов принял участие в шестой министерской встрече стран участников совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), прошедшей в столице Казахстана – Нур-Султане.

Как передает Report, в своем выступлении Р. Мередов отметил актуальность предоставления Туркменистану статуса страны-наблюдателя в СВМДА.

По его словам, Ашхабад разделяет принципы и задачи организации, а именно достижение мира и безопасности на Азиатском континенте посредством политического диалога и сотрудничества, а также укрепление региональной и международной безопасности.

Глава туркменского МИД выразил благодарность странам-членам совещания за совместную работу, проводимую в рамках Международного года мира и доверия, и пригласил их принять участие в международной конференции "Политика мира и доверия – основа международной безопасности, стабильности и развития", которая состоится в Ашхабаде 12 декабря этого года.

В рамках визита в Нур-Султан глава туркменского внешнеполитического ведомства был принят президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Собеседники отметили результативность встречи президентов Туркменистана и Казахстана в рамках консультативной встречи глав государств Центральной Азии, состоявшейся в городе Туркменбаши в августе 2021 года. В этой связи были обсуждены вопросы проведения в Туркменистане VI саммита глав прикаспийских государств и саммита государств-членов Организации экономического сотрудничества.

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