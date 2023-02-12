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Туркменистан принял Туркестанскую декларацию

Туркменистан принял Туркестанскую декларацию Туркменистан принял участие в Первом межпарламентском форуме государств Центральной Азии, по итогам которого была принята Туркестанская декларация, чьими подписантами выступили все пять республик региона.
В регионе
12 февраля 2023 г. 20:58
Туркменистан принял Туркестанскую декларацию

Туркменистан принял участие в Первом межпарламентском форуме государств Центральной Азии, по итогам которого была принята Туркестанская декларация, чьими подписантами выступили все пять республик региона.

Как передает Report, декларация стала фундаментом интеграции Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана по линии законодательных органов. Туркменскую делегацию на форуме возглавил зампредседателя нижней палаты парламента страны Гурбанмырат Аширов.

Активизация регионального сотрудничества между центральноазиатской пятеркой способствует формированию мощного центра силы со значительным экономическим и людским потенциалом. Только за последние несколько лет формат "ЦА+1" превратился в эффективную площадку, которая помогает странам региона совместно реагировать на внешнеполитическом уровне с мировыми державами, такими как Россия, КНР, США, Индия, Япония и наднациональным ЕС.

Принятая Туркестанская декларация и другие совместные документы говорят о том, что время протекционизма и пограничных проблем в Центральной Азии переживает свой закат. Теперь страны решительно настроены к всеобъемлющему объединению сил для создания справедливого и взаимовыгодного сотрудничества.

Например, новая декларация выводит отношения между парламентами пяти государств на новый уровень и теперь страны будут:

– укреплять отношения между своими парламентами,

– проводить совместные или двусторонние мероприятия и организовывать взаимные визиты,

– совместно улучшать работу законодательных органов на основе общих интересов,

– расширять взаимодействие межпарламентских комиссий, групп дружбы и комитетов парламентов,

– теснее сотрудничать на уровне местных представительных органов,

– совместно повышать эффективность «зеленых проектов» для рационального использования ресурсов,

– создавать правовые условия для борьбы с международным терроризмом, нелегальной миграцией, наркотрафиком и т.д.,

– вместе работать над Устойчивым развитием в рамках ООН до 2030 года,

– поддерживать инициативы совместных образовательных и медицинских проектов,

– обмениваться опытом в сфере прав женщин,

– вместе работать над сохранением культурного наследия.

Первый межпарламентский форум стран Центральной Азии успешно прошел в Казахстане и был направлен на создание единого экономико-политического и историко-культурного пространства в регионе.

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