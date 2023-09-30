Туркменистан пригласил ФРГ к разработке Каспийского шельфа и участию в газовых проектах

Туркменистан пригласил германские компании осваивать шельф Каспийского моря и участвовать в газовых проектах.

Туркменистан пригласил германские компании осваивать шельф Каспийского моря и участвовать в газовых проектах.

Как передает Report со ссылкой на официальную газету "Нейтральный Туркменистан", об этом сообщил председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Бердымухамедов пригласил компании из ФРГ участвовать в развитии топливно-энергетического комплекса Туркменистана за счет привлечения капитала и технологических компетенций, проведения технико-экономического обоснования, оказания сервисных услуг, поставок оборудования и строительства новых объектов в этой сфере.

Он отметил важность разработки Каспийского шельфа, где уже имеется опыт сотрудничества с крупными германскими компаниями: Wintershall и RWE. Председатель Народного совета подтвердил готовность Туркменистана к рассмотрению конкретных предложений германских партнеров и созданию необходимых условий для их успешной работы в этом направлении.

Бердымухамедов также заявил о приверженности Ашхабада возобновлению диалога по созданию Транскаспийского газопровода со структурами Европейской Комиссии, отдельными европейскими государствами, в том числе Германией.