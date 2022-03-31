Туркменистан представлен на встрече глав МИД соседних с Афганистаном стран

Вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел серию переговоров на полях третьей встречи глав МИД соседних с Афганистаном стран, которая проходит в китайском городе Туньси.

Вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел серию переговоров на полях третьей встречи глав МИД соседних с Афганистаном стран, которая проходит в китайском городе Туньси.

Как передает Report, Мередов встретился с главой внешнеполитического ведомства Афганистана Амиром Ханом Моттаки. Стороны обсудили ход реализации совместных инфраструктурных проектов. Это строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

Кроме того, стороны обсудили проекты строительства ЛЭП Туркменистан-Афганистан-Пакистан и железнодорожных линий между двумя странами. Также дипломаты подчеркнули необходимость дальнейшей активизации туркмено-афганского взаимодействия в сфере обеспечения безопасности.

Глава МИД Туркменистана провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И. Стороны отметили, что эффективным механизмом межгосударственного взаимодействия выступает Комитет по сотрудничеству между Туркменистаном и КНР, работающий по четырем основным направлениям – торговля, энергетика, безопасность и культура. Министры также подчеркнули эффективность многостороннего диалога Туркменистана и Китая в рамках международных и региональных структур, особенно в рамках саммита "Центральная Азия – Китай".

Особое внимание на переговорах было уделено ситуации в Афганистане. Стороны отметили своевременность данного регионального диалога, а также подчеркнули, что Туркменистан и Китай на перманентной и системной основе ведут диалог по афганской проблематике. В этой связи Рашид Мередов и Ван И отметили близость и сходство позиций Ашхабада и Пекина по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, в первую очередь связанным с обеспечением всеобщего мира и безопасности.

Также глава туркменского внешнеполитического ведомства провел переговоры в китайском Туньси с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейном Амиром Абдулахьяном. Стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии торгово-экономических отношений между двумя государствами, рассмотрели возможности наращивания двустороннего товарооборота и развитие взаимодействия в сферах энергетики и транспорта.