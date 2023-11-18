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Туркменистан предложил Ирану открыть две приграничные торговые зоны

Туркменистан предложил Ирану открыть две приграничные торговые зоны Туркмениcтан предложил открыть на границе с Ираном две торговые зоны.
В регионе
18 ноября 2023 г. 13:29
Туркменистан предложил Ирану открыть две приграничные торговые зоны

Туркмениcтан предложил открыть на границе с Ираном две торговые зоны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, выступая на туркмено-иранском бизнес форуме, который проходит в Ашхабаде.

"На контрольно-пропускном пункте "Гаудан-Баджигиран" на госгранице действует приграничный базар и Туркменистан придает большое значение вопросу создания таких торговых зон. В этой связи, мы предлагаем иранской стороне изучить вопрос создания торговых зон на контрольно-пропускных пунктах "Серахс-Серахс" и "Алтын асыр-Инче-Бурун" на туркмено-иранской госгранице. Мы верим, что в эту сферу внесут свой вклад частные структуры двух государств", - сказал он.

Торговлю он назвал одной из приоритетных сфер туркмено-иранского партнерства.

"На сегодняшний день государственный и частный секторы двух государств принимают необходимые меры для увеличения объемов двусторонней торговли. Здесь большое значение имеет приграничная торговля", - заключил министр.

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