Туркменистан предлагает наладить взаимодействие с портами Дубая и Абу-Даби

Вице-премьер, глава туркменского МИД Рашид Мередов с министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейлем Аль-Мазруи обсудили возможности открытия транспортно-логистических маршрутов и налаживание сотрудничества между портом Турменбаши с портами Дубая и Абу

Вице-премьер, глава туркменского МИД Рашид Мередов с министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейлем Аль-Мазруи обсудили возможности открытия транспортно-логистических маршрутов и налаживание сотрудничества между портом Турменбаши с портами Дубая и Абу-Даби, интеграцию туркменского порта в мировую систему морских портов обсудили .



Как передает Report, они провели встречу на полях транспортного форума открывшегося в Авазе.

Собеседники оценили также уровень политических отношений, отметив, что в скором времени будет организован официальный визит президента Сердара Бердымухамедова в ОАЭ по приглашению президента Мухаммеда бин Заида Аль Нахайяна.

Также 7-8 сентября планируется провести первую встречу по стратегическому диалогу между государствами-членами Совета сотрудничества арабских государств Залива и министрами иностранных дел государств Центральной Азии.

На переговорах отмечались огромные возможности для торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, топливно-энергетический потенциал обеих стран и готовность Туркменистана к взаимодействию с ведущими нефтегазовыми компаниями Эмиратов.

Стороны рассмотрели продвижение проектов в газохимической, финансовой и транспортной сферах в Туркменистане с участием ОАЭ и ряда соглашений, в том числе по финансированию строительства аэропорта в Джебеле, гибридной электростанции в районе Сердар и химического завода по производству комбинированных минеральных удобрений в Туркменабат.

Помимо этого, обсуждались возможности сотрудничества в текстильной промышленности, в области экспорта туркменских товаров на рынок ОАЭ и далее в страны Залива и Африку. Было уделено внимание вопросам опреснения воды, опустынивания и защиты окружающей среды. Также стороны высказали стремление активизировать сотрудничество между Туркменистаном и Международным агентством по возобновляемым источникам энергии – IRENA (Масдар, ОАЭ).

Туркменистан готов в рамках партнерства с IRENA проводить международные научные конференции и другие мероприятия, а также стать местом для разработки и тестирования альтернативных энергетических технологий, которые можно использовать в странах Центральной Азии. В связи с этим, предлагается открыть Координационный офиса IRENA в Центральной Азии.